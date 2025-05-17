Депутат ГД Арапов призвал ввести отпуск для повышения рождаемости

Для повышения рождаемости необходимо ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. С предложением о введении «демографической недели» к министру труда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Георгий Арапов.
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