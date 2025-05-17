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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Депутат ГД Арапов призвал ввести отпуск для повышения рождаемости

Депутат ГД Арапов призвал ввести отпуск для повышения рождаемости

Для повышения рождаемости необходимо ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск. С предложением о введении «демографической недели» к министру труда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Георгий Арапов.

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