Барнаульский клуб "Опера" переедет в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре

Другое помещение пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник Ночной клуб "Опера", который работал в здании № 36 по проспекту Красноармейскому, переедет в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской и займет второй этаж торгового центра, сообщает "Толк".