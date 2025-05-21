Барнаульский клуб "Опера" переедет в ТЦ "Воскресенье" на Старом базаре

Другое помещение пришлось искать после того, как здание выкупил новый собственник Ночной клуб "Опера", который работал в здании № 36 по проспекту Красноармейскому, переедет в ТЦ "Воскресенье" на улице Мало-Олонской и займет второй этаж торгового центра, сообщает "Толк".
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