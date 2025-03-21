Модернизированный Т-72Б3 с гибридом из «Контакта-5» и «Реликта» — что же ты такое?

Не так давно в средствах массовой информации и на различных интернет-ресурсах были опубликованы кадры с модернизированными танками Т-72Б3 с модулями динамической защиты «Реликт» на лобовой части корпуса и блоками «Контакт-5» на башне.
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