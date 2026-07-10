Euroactiv сообщил об ослаблении нового пакета санкций Евросоюза против России

Euroactiv сообщает о значительном ослаблении нового пакета антироссийских санкций Евросоюза — ожидается, что блок не введет полный запрет на въезд российских военных, участвовавших в «военной спецоперации», в ЕС, и может смягчить ограничения на поставки СПГ из России, сообщает Euroactiv.