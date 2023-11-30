«Вдарить по путинской массе» – беглая оппозиция собирается взрывать избирательные участки

фарид сабиров

Как кликуха этих долбанутых « порка « вот и пора из отпороть. Интересно они и ихние финансиТЫ сами то понимают . Что их здесь в гробу видали. Неужели не поняли им даже метать нет смысла про Россию . Даже не взираю что казнокрады и коррупция задолбала ВСЕХ в НАРОДЕ , но видимо пока только не власти. Все равно этим врагам здесь не светит . Я даже готов бесплатно на добровольных началах , если справедливый суд России вынесет решение наказывать жуликов , готов приводить приговор в исполнение. Буду справедлив и пристрастен , для пользы Родины России. Но только не все эти типа насральные,или как его наВалЬные , порКа и прочая сволота