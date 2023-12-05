Страсть на тарелке: огненный гороскоп для Овнов на 5.12.2023

Дорогие Овны, Сегодня, 5 декабря 2023 года, звезды предоставляют вам уникальную возможность проявить свои кулинарные таланты и создать настоящий кулинарный шедевр! Под влиянием Марса, вашей планеты-покровительницы, и Юпитера, звезды поддерживают вас в вопросах питания и готовки.