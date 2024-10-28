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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бруклин» использовал опции на 3-й год в контрактах Ноа Клауни и Дарика Уайтхэда

Клуб воспользовался опциями в контрактах новичка молодых баскетболистов. Форвард Ноа Клауни (20 лет, 206 см) – провел 23 матча в прошлом сезоне, набирая 5,8 очка и 3,5 подбора за 16,1 минуты в среднем.

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