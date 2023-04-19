Илья Самсонов отразил 23 броска из 29 в игре с «Тампой» (3:7, 0-1). Вратарь «Торонто» не доиграл матч первого раунда Кубка Стэнли.
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