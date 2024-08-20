Демпартия США поддержала Израиль

Демократическая партия США поддерживает действия Израиля, проводящего военную операцию в секторе Газа – такая позиция высказана в политической платформе партии, которая была утверждена на общенациональном съезде в Чикаго.
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