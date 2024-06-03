У Бабруйскім раёне прайшоў гала-канцэрт фестывалю ´Планета дзяцінства´.

З 19 да 30 мая ў раёне прайшоў агляд-конкурс дзіцячых тэатралізаваных праграм. Па яго выніках сёння адбыўся гала-канцэрт раённага фестывалю дзіцячай творчасці ´Планета дзяцінства´, прымеркаваны да Міжнароднага дня абароны дзяцей.
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