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У Бабруйскім раёне прайшоў гала-канцэрт фестывалю ´Планета дзяцінства´.

У Бабруйскім раёне прайшоў гала-канцэрт фестывалю ´Планета дзяцінства´.

З 19 да 30 мая ў раёне прайшоў агляд-конкурс дзіцячых тэатралізаваных праграм. Па яго выніках сёння адбыўся гала-канцэрт раённага фестывалю дзіцячай творчасці ´Планета дзяцінства´, прымеркаваны да Міжнароднага дня абароны дзяцей.

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