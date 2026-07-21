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Аргументы недели

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Украинский омбудсмен Лубинец осудил систему набора в ряды ВСУ

Украинский омбудсмен Лубинец осудил систему набора в ряды ВСУ

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предупредил, что общество находится «на грани» силового противостояния с властями, а граждане готовы перейти к самосуду над сотрудниками Территориальных центров комплектования (ТЦК).

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