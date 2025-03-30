100-летие Лихославля обсудили в Тверской области

В администрации Лихославльского муниципального округа состоялась встреча главы муниципалитета Натальи Виноградовой с начальником отдела клиентских менеджеров крупного федерального банка Антоном Сергеевичем Сухаревым.
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