Медведев: нормализация отношений с США займет десятилетия

«Вредоносные закладки» решений президента Джо Байдена еще долго будут проявляться.фото: vk.com/dumaПолная нормализация отношений России и США затянется на десятилетия, поскольку «вредоносные закладки» решений президента Джо Байдена еще долго будут проявляться.