Набиуллина попросила не искать сигналы Центробанка в ее брошках

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции 24 июля призвала не искать тайных символов в ее брошках или носках коллег, поскольку регулятор обо всем сообщает открыто.
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