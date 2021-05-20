Закон и Порядок

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ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

ЕГЭ приговаривают к «высшей мере»

Прошло уже двадцать лет фактически, как Единый госэкзамен стал неотъемлемой частью российской системы образования.

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vladimir bedarev
Я ни разу не участвовал в ЕГЭ - не могу судить.
Андрей
ЕГЭ это шанс провинциалам- выпускникам поступить в столичный продвинутый вуз на бюджет. Уберут ЕГЭ -и опять круговые взятки для хорошей оценке на экзамене ,потом взятки для зачисления на бюджет и т.д.
Vladimir Lioubimcev
А то с ЕГЭ не было взяток?... Это у вас юмор такой?
Boris Janovsky
Я лично видел документ о ЕГЭ по русскому языку студента то ли из Чечни, то ли Дагестана, c 98 баллами. А проблема была в том, что никто не знал, как его учить, если он русского не знает от слова совсем. Вот это коррупция!
Vladimir Lioubimcev
Нужно, чтобы снова ввели экзамены и билеты. Подготовка к экзаменам по билетам, это повтор всего, что прошел за год, т.е. это лучшее усвоение материала. ЗНАНИЕ - СИЛА!!
Boris Janovsky
Беда в том, что нашему правительству не нужны люди знающие. Нужны токмо верные.
Адель Неважно
Болтать на эту тему будут вечно... и никогда не прекратится ЕГЭ... никогда. Никому не нужна 10 миллионная толпа умных каждый год... никому. Так что... поменьше иллюзий
Михаил Рожков
Нам просто необходимо вернуться к Советской системе образования. Под предлогом борьбы с коррупцией детей довели до тупейшего состояния.
алекс
Егэ -это зло. Корреспондент спутал два процесса- поступление в Вуз и оценку итогов школьного обучения. упор на подготовку к вузу не привел к успеху, поскольку до 70% выпускников по специальности не работает и занимает должности не связанные с высшим образованием. Поступают в вуз чаще всего те, кто обучался в автономных образовательных организациях, т.е. доплачивал за образование. Поэтому разговоры о равенстве в возможностях звучат сильно лукаво. от Егэ необходимо отказываться как можно быстрее и возвращаться к добровольному его формату.
Cергей Шапорев
Интересные реформаторы были и есть : гробить образование ради борьбы с коррупцией! Сильно...
Александр Каплуненко
Я в образовании уже более полувека. Ответственный товарищ утверждает, что ЕГЭ даёт абсолютно равные права всем поступающим в вузы? Обычная аберрация чиновника, смотрящего на проблему из окна московского кабинета. Из него не разглядеть кадровую ситуацию в школах на периферии - в поселковых, деревенских, находящихся за сотни километров от крупных городов. Да и в небольших городах не лучше. Работают пенсионеры, которые уже часто не могут тянуть школьную лямку по состоянию здоровья несмотря на желание хоть чем-то помочь. Педагогические вузы исправно выпускают и выпускают новые кадры, благополучно оседающие по месту их учёбы. Даже если у родителей есть деньги на оплату репетитора, где они его возьмут в Кунерме, Дальнем, Ербогачёне и прочих "глухих местах" (называю знакомые мне посёлки Иркутской области, могу дальше и дальше перечислять; уверен, что в любом ином регионе список пойдёт на сотни, если не на тысячи)... А поэтому утверждать о равных возможностях - всё равно что добрым людям в глаза ссать.
МММ
"А поэтому утверждать о равных возможностях - всё равно что добрым людям в глаза ссать." - ЧИНОВНИКИ И ПРОДОЛЖАЮТ ЭТО ДЕЛАТЬ. ЕГЭшная система - это не Российская система, это проамериканская или европейская система. Почему Российские чиновники с советским классическим образованием не могут усовершенствовать свою Российскую систему, потому-что идиёты? Им что ЕГЭ, что не ЕГЭ - всё одно, лишь бы свои задницы в министерских креслах удержать.
Александр Котов
Через несколько лет ег будет признан провальным, но виновных уже будет не найти. Привлекать к ответственности за развал образования надо сейчас, вплоть до 20 лет каторги. Ег только порождает коррупцию, но чиновники этого не видят, т.к. в доле.
Вадим Абдурашитов
Угробили лучшее в мире Советское образование, заменив его американской одгадайкой, да ещё и с соросовскими учебниками. Теперь удивляемся - почему у нас молодежь такая тупая и не знает элементарных вещей, о которых знал каждый школьник Советской школы. Кто Россию поднимать будет?? Вот эти отгадайщики???
Михаил Степанченко

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