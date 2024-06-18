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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор академии «Трактора»: «Другие школы пытаются увозить наших игроков, обещают золотые горы. Убеждаем остаться не столько ребят, сколько родителей»

– У нас это был первый полноценный год, когда заработала академия, она открылась в марте 2023-го. Предыдущий сезон мы доигрывали в нашем старом дворце.

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