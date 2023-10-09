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Почему в чужих ошибках мы виним людей, а в своих — обстоятельства

Почему в чужих ошибках мы виним людей, а в своих — обстоятельства

Любой поступок можно объяснить, если быть достаточно чутким и разобраться в ситуации. Ия Зорина Автор Лайфхакера, атлет, КМС Китти Дженовезе (Kitty Genovese) была убита посреди улицы в жилом квартале Нью‑Йорка.

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