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Илья Трифанов госпитализирован с травмой головы: «Поскользнулся и со всей силы ударился о кафельный пол. Повреждения серьезнее, чем ожидалось»

Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов был госпитализирован из-за травмы головы. Инцидент произошел в Архангельской области, где Трифанов работал на турнире «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам.

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