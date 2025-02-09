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Спички - не игрушка

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Воспитанием участников организации «Русская община» в Магнитогорске займется полиция

Воспитанием участников организации «Русская община» в Магнитогорске займется полиция

RuNews24.ru Некорректное поведение некоторых активистов из «Русской общины», участвовавших вместе с полицией в рейдах, направленных против нелегальной миграции в Магнитогорске, вызвало неодобрение общества.

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Комментарии
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Андрей
амигрантских ублюдков никто трогать не будет...?
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17 час.
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