Воспитанием участников организации «Русская община» в Магнитогорске займется полиция

RuNews24.ru Некорректное поведение некоторых активистов из «Русской общины», участвовавших вместе с полицией в рейдах, направленных против нелегальной миграции в Магнитогорске, вызвало неодобрение общества.
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