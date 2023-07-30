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Ramform Titan – очень странное судно

Ramform Titan – очень странное судно

Выглядит как кривой кораблик с детских рисунков. Спущенный на воду в 2013 году, это одно из самых мощных и продвинутых сейсморазведочных судов, полностью интегрированное с технологией GeoStreamer и обеспечивающее высокую точность тсследований.

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