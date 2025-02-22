❄️ Более 6 тысяч километров дорог в Крыму очистили и обработали от снега Предприятие «Крымавтодор» задействовало 100 единиц техники.
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❄️ Более 6 тысяч километров дорог в Крыму очистили и обработали от снега Предприятие «Крымавтодор» задействовало 100 единиц техники.