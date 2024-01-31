Накипь образуется в результате оседания солей из-за нагрева. Почему не стоит постоянно пить воду из чайника, в котором наросли слои накипи? Объясняют врачи.
Терапевт Кирилина объяснила, почему нельзя пить воду из чайника с накипью
Комментарии
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Zoia Goldshtab
В общем- ЧИСТИТЬ ВСЁ УТРА ДО УТРА.....
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17 час.
И
Игорь
Уровень британских учёных, т.е. пить воду и её же кипячёную можно, не смотря на количество солей в ней. Но из чайника, на стенках которого отложились те же самые соли из той же воды уже нельзя. Купил чайник, вскипятил, выпил, чайник выкинул и в магазин за новым - это разрешается. Кроме эстетики на стенках, ничего другого вредного в этой воде вы не найдёте.
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15 час.
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