Терапевт Кирилина объяснила, почему нельзя пить воду из чайника с накипью

И

Игорь

Уровень британских учёных, т.е. пить воду и её же кипячёную можно, не смотря на количество солей в ней. Но из чайника, на стенках которого отложились те же самые соли из той же воды уже нельзя. Купил чайник, вскипятил, выпил, чайник выкинул и в магазин за новым - это разрешается. Кроме эстетики на стенках, ничего другого вредного в этой воде вы не найдёте.