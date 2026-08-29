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"А где хранились ракеты от Patriot?" - Под Киевом – огненный ад и эвакуация. Что взорвали русские дроны

"А где хранились ракеты от Patriot?" - Под Киевом – огненный ад и эвакуация. Что взорвали русские дроны

Русские дроны устроили огненный ад в Бучанском районе под Киевом. "А где хранились ракеты от Patriot?", пишет Шарий.

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