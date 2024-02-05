В Госдуме возмутились попытками работающих пенсионеров получить равные права. Парламентарии заявили, что старики не имеют права "хитрить" ради индексации.
ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ! В ГОСДУМЕ ВОЗМУТИЛИСЬ ПОПЫТКАМИ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧИТЬ РАВНЫЕ ПРАВА
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
За работающего пенсионера предприятие платит в пенсионный фонд отчисления! Тогда не берите у предприятий эти отчисления, пусть платят работающим у них пенсионерам! Так нет же! У предприятий берут, а работающим пенсионерам нет индексации.... "красота"!!!!!!!!!!!!!!!!
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4 час.
Татьяна Царева
хорошая мысль. убрать с пенсионеров подоходный налог и не надо тогда пенсию работающим индексироать.
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2 час.
Вадим Кузнецов
Никита Чаплин. Разумеется, единоросс. Избран в Госдуму по одномандатному избирательному округу (от Московской области). Спасибо избирателям этой области за посадку данного депутата всей стране на шею!
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59 мин.
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