ДА КАК ВЫ СМЕЕТЕ! В ГОСДУМЕ ВОЗМУТИЛИСЬ ПОПЫТКАМИ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧИТЬ РАВНЫЕ ПРАВА

VB

Vasiliy Belokurov

За работающего пенсионера предприятие платит в пенсионный фонд отчисления! Тогда не берите у предприятий эти отчисления, пусть платят работающим у них пенсионерам! Так нет же! У предприятий берут, а работающим пенсионерам нет индексации.... "красота"!!!!!!!!!!!!!!!!