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В приюте «Матроскин» назвали причину смерти кота Крошика

В приюте «Матроскин» назвали причину смерти кота Крошика

К гибели животного привёл острый кардиогенный отёк лёгких. © vk.com/Приют Матроскин Пермь «Выявлены признаки общего воспалительного процесса, наиболее вероятно, инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении.

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