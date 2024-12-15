В приюте «Матроскин» назвали причину смерти кота Крошика

К гибели животного привёл острый кардиогенный отёк лёгких. © vk.com/Приют Матроскин Пермь «Выявлены признаки общего воспалительного процесса, наиболее вероятно, инфекционной этиологии на фоне ожирения, онкологического заболевания и прочих состояний, приведших к вторичному иммунодефициту», — говорится в сообщении.