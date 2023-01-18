Неспешный разговор

20 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса шумбасова
    Ну выдал ......... А что претензии предъявить своим спонсорам - язык залипает до самой жжж...???? А по поводу дешевог...ГАЗА НАНЮХАЛСЯ? Р...
  • Сергей Цехоня
    Круто!👍 и Настолько точно описано! Что называется "без галстука", не стесняясь в выражениях и называя всё своими име...Война цивилизаций...
  • rafael yulaev
    Шольц над нами издевался, ну сумасшедший, что возмешь!Немчики требуют о...

«Сетевое оружие» может стрелять в обе стороны

«Сетевое оружие» может стрелять в обе стороны

Технологические платформы, такие как Telegram, Facebook*, WhatsApp*, Gettr, Gab и даже Twitter, должны уделять приоритетное внимание социальной ответственности и помогать в предотвращении антидемократических действий, заявляет Chatham House Что стряслось? Так британский аналитический центр отреагировал на недавние события в Бразилии — держа в уме и захват Капитолия двухлетней давности в Вашингтоне (авторы доклада легко свели к единому знаменателю два принципиально разных события).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх