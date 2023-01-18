«Сетевое оружие» может стрелять в обе стороны

Технологические платформы, такие как Telegram, Facebook*, WhatsApp*, Gettr, Gab и даже Twitter, должны уделять приоритетное внимание социальной ответственности и помогать в предотвращении антидемократических действий, заявляет Chatham House Что стряслось? Так британский аналитический центр отреагировал на недавние события в Бразилии — держа в уме и захват Капитолия двухлетней давности в Вашингтоне (авторы доклада легко свели к единому знаменателю два принципиально разных события).