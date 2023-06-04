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В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ О БОЛЬШОЙ РАДОСТИ НАПОМНИЛ КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ О БОЛЬШОЙ РАДОСТИ НАПОМНИЛ КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев поздравил православных христиан с с великим Праздником Пятидесятницы, днём Святой Троицы! В этот день, как и обещал Христос в день Своего Вознесения, Он прислал в наш мир Утешителя, Святого Духа.

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