В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ О БОЛЬШОЙ РАДОСТИ НАПОМНИЛ КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев поздравил православных христиан с с великим Праздником Пятидесятницы, днём Святой Троицы! В этот день, как и обещал Христос в день Своего Вознесения, Он прислал в наш мир Утешителя, Святого Духа.