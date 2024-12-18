Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Эксперт: Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии в три раза дороже

Эксперт: Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии в три раза дороже

Молдавии при смене поставщика электроэнергии придется ее закупать в Румынии по цене в три раз дороже, чем у находящейся на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС, заявил бывший член наблюдательного совета «Молдовагаза», эксперт в сфере энергетики Сергей Тофилат.

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