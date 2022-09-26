БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 26.09.2022 утро

ФОТО: КОШЕЛЕВ ИЛЬЯ/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ЗАХОТЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ В ДОНБАСС И СТАЛ ИЗГОЕМ: СТУДЕНТА ЖУРФАКА МГУ ЗАТРАВИЛИ СВОИ ЖЕ Студента журфака МГУ Степана Антропова, собравшегося добровольцем в Донбасс, травят его либеральные однокурсники.

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