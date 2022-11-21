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День работника налоговых органов Российской Федерации

День работника налоговых органов Российской Федерации

Ежегодно 21 ноября отмечается профессиональный праздник сотрудников налоговых органов. В современной России государственные налоговые инспекции, в составе Министерства финансов, были созданы Постановлением Совета Министров СССР в январе 1990 года.

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