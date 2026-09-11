Прокуратура обнаружила бесхозяйные деньги в банке и потребовала отдать их государству

Прокурор Советского района Челябинска обратился в суд с заявлением о признании бесхозяйными денежных средств в сумме более 140 тыс.
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