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Активность российских дронов заставила Польшу поднять в воздух истребители

Активность российских дронов заставила Польшу поднять в воздух истребители

Польша поднимала в воздух истребители на фоне активности российских беспилотников в ночь с субботы на воскресенье, 13 сентября.

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