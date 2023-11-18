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Петр Гуменник: «За неделю до Гран-при в Самаре начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать»

– За неделю до старта я начал тренировать два варианта программы. На утренней тренировке не был уверен, что катать.

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