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Сколько калорий тратит человек в день

Сколько калорий тратит человек в день

Количество необходимых человеку калорий зависит от многих факторов, рассказала врач Анна Косенкова.«Норма всегда индивидуальна: при малоактивном образе жизни она составляет примерно 1800-2200 ккал, а при тяжёлом физическом труде — 3500-4500 ккал», — отметила врач.

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