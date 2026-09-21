Сколько калорий тратит человек в день

Количество необходимых человеку калорий зависит от многих факторов, рассказала врач Анна Косенкова.«Норма всегда индивидуальна: при малоактивном образе жизни она составляет примерно 1800-2200 ккал, а при тяжёлом физическом труде — 3500-4500 ккал», — отметила врач.
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