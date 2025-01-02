Молдавия перед энергокризисом: что изменится после Нового года?

Молдавия столкнулась с энергокризисом из-за прекращения поставок газа от "Газпрома". Власти и энергетики ищут решение после новогодних праздников: возможен переход на уголь и закупка электроэнергии в Румынии.
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