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Молдавия перед энергокризисом: что изменится после Нового года?

Молдавия перед энергокризисом: что изменится после Нового года?

Молдавия столкнулась с энергокризисом из-за прекращения поставок газа от "Газпрома". Власти и энергетики ищут решение после новогодних праздников: возможен переход на уголь и закупка электроэнергии в Румынии.

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