15 человек, которые одолели все сложности и добились долгожданной цели

Наверное, каждый из нас с детства не раз слышал: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Тогда это воспринималось, может, не совсем серьезно, а вот в более взрослом возрасте большинство осознают, что это истина.
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