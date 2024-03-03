😋 Попробовать Россию на вкус: На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи работает фермерский рынок «Пир на весь мир» Здесь представили продукцию из 32 регионов России.
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😋 Попробовать Россию на вкус: На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи работает фермерский рынок «Пир на весь мир» Здесь представили продукцию из 32 регионов России.