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Явлинский заявил о предложении Путину стать посредником на переговорах с Киевом

Явлинский заявил о предложении Путину стать посредником на переговорах с Киевом

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал в интервью РБК, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предлагал свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной.

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Комментарии
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Михаил Хмель
Гриша, опоздал лет на 20 быть представителем России хоть где - нибудь!
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