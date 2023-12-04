Явлинский заявил о предложении Путину стать посредником на переговорах с Киевом

Председатель федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский рассказал в интервью РБК, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предлагал свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах между Россией и Украиной.