По данным инсайдера, Indiana Jones выйдет на ПК и Xbox в декабре 2024 года, а на PS5 – в пер...

По данным инсайдера, Indiana Jones выйдет на ПК и Xbox в декабре 2024 года, а на PS5 – в первой половине 2025 годаНедавние многочисленные утечки предполагают, что в ближайшем будущем будут анонсированы порты для других платформ еще нескольких крупных игр от основных студий Xbox, причем одна из них будет анонсирована в ближайшее время.