Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В НАТО задумались о своих слабых местах после удара по аэродромам России

В НАТО задумались о своих слабых местах после удара по аэродромам России

Атаки дронов Украины на аэродромы Российской Федерации заставили страны Североатлантического альянса задуматься о необходимости пересмотреть свои «слабые места», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

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