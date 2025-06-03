В НАТО задумались о своих слабых местах после удара по аэродромам России

Атаки дронов Украины на аэродромы Российской Федерации заставили страны Североатлантического альянса задуматься о необходимости пересмотреть свои «слабые места», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
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