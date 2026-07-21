Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Два поморских отряда выходят на окружной этап «Зарницы 2.0»

Два поморских отряда выходят на окружной этап «Зарницы 2.0»

Архангельскую область на окружных соревнованиях представят команды «Шайба» (Архангельск) и «Барс» (Няндомский округ)Они стали победителями регионального этапа: «Шайба» — среди студентов СПО (Архангельский педагогический колледж им.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии