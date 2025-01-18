Stellar Blade дома? Disorder выходит 22 января на ПК и консолях Пока разработчики из Shift U...

Stellar Blade дома? Disorder выходит 22 января на ПК и консоляхПока разработчики из Shift Up заняты портированием Stellar Blade на персональные компьютеры студия GRUMPY решила не оставаться в стороне и уже 22 января выпустить свой экшен от третьего лица Disorder.
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