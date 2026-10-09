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Царьград

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Нотариусы обязаны регистрировать сделки в Росреестре при согласии сторон

Нотариусы обязаны регистрировать сделки в Росреестре при согласии сторон

Нотариусы обязаны направлять документы в Росреестр при согласии сторон сделки. Покупателям следует проверить уведомления совладельцам и соблюдение месячного срока отказа.

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