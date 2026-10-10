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Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев

Русские жахнут, и не только из-за Калининграда! Что ещё стали понимать на Западе — Евстафьев

В этом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Казус Евстафьева" разбираемся в том, какие изменения начались в сознании европейцев после валдайской речи Владимира Путина в октябре 2026 года.

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