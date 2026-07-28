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Захарова анонсировала ответ на обвинения в адрес Москвы из-за дронов

Захарова анонсировала ответ на обвинения в адрес Москвы из-за дронов

Обвинения в нарушении воздушного пространства Румынии являются «срежиссированными инцидентами» и попыткой скрыть провальные последствия поддержки Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 июля на сайте ведомства.

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