Bloomberg: 2024 год обещает быть скверным для Украины

Следующий год обещает быть скверным для Украины. Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что разрекламированное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось разочарованием, а украинские войска обескровлены и … .
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