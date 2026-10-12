“Я не обязан говорить по‑русски!” — таксист‑мигрант отказался везти пассажирку: чем обернулась одна фраза

Обычный вечер — и момент Анна из Артёма просто хотела доехать домой после смены. Вечер, усталость, обычный заказ в приложении.
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А собеседование не предусмотрено, перед приёмом на работу???