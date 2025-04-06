Польский депутат Коваль: признание Крыма станет исторической ошибкой Трампа

Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если в ходе переговоров по конфликту на Украине признает российскими Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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