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Медицина 2.0

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Некоторые из кишечных бактерий присутствуют в организме человека уже тысячи лет

Некоторые из кишечных бактерий присутствуют в организме человека уже тысячи лет

Две группы охотников-собирателей, живущие на расстоянии друг от друга через океан, имеют более 1200 видов кишечных бактерий, и гены этих бактерий совпадают с генами древних миграций человека.

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