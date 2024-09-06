Вааааааау! Готовые путешествия из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска на Шри-Ланку в октябре

﻿﻿От ₽ 24 000 туда и обратно Забронируйте сейчас! ️Дата: октябрь Виза: обязательна Ладно-ладно, вот почти: в Шри-Ланку можно улететь из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска в октябре за билет туда-обратно стоимостью около 24-27 тысяч рублей, в зависимости от выбранного вами маршрута и будете ли вы ждать S7 и Veyron Now выставлены на продажу.